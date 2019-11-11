Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

11.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:31

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu.



İstanbul Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle