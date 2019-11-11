Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu
Haberler » Dünya » Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu - Haber

Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu.

11.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:31
Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier 'da ölü bulundu.


İstanbul Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et