Suriye'deki anız yangını Akçakale'de paniğe neden oldu
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Suriye'deki anız yangını Akçakale'de paniğe neden oldu

SURİYE'nin Rakka kenti kırsalında, yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad'a ulaştı.

Suriye'deki anız yangını Akçakale'de paniğe neden oldu
09.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:38

SURİYE'nin Rakka kenti kırsalında, yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad'a ulaştı. Paniğe neden olan yangın, sınır birlikleri ve Telabyad İtfaiyesi'nin müdahalesi ile söndürüldü.

Suriye'nin Rakka kenti kırsalında dün gece başlayan anız yangını, rüzgarın etkisini ile kısa sürede büyüyerek, Türkiye sınırına ulaştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad kasabasına kadar yayılan yangında, alevler gökyüzünü aydınlattı.Yangın, Akçakale'de paniğe neden oldu. Sınır duvarı sayesinde Türkiye'ye ulaşmayan yangın, sınır birliklerindeki itfaiye ekipleri ile Telabyad İtfaiyesi tarafından söndürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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