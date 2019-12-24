Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu.
24.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:12
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com