Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
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Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu.

24.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:12

'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde hediyelerine kavuştu. 'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu 'tan hediyelerin getirilmesini sağladı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
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