Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
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Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı.

24.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:09
Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Ekspres Tatil Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde hediyelerine kavuştu. liderliğindeki NATO güçleri komşu 'tan hediyelerin getirilmesini sağladı.


Noel Baba'nın kızağı ve onu çeken geyiklerin yerini her ne kadar askeri helikopter almış da olsa askerler Suriye'nin doğusundaki beş noktaya hediyeleri boşaltırken başlarına kırmızı renkte şapkalar takmayı ihmal etmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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