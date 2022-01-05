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Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
AA / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden, sabah saatlerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.

10'a yakın roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri de topçu atışlarıyla İran destekli terörist grupların konuşlu bulunduğu Mayadin ilçesini hedef aldı.

Koalisyon güçleri Suriye'de füze fırlatma mevzilerini vurmuştu

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün, Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin Suriye'nin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu aktarılmıştı.

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AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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