Suriye'deki 10 çocuk Fransa'ya geri getirildi Fransa, Suriye'de aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan ve kamplarda yaşayan 10 çocuğu ülkesine geri getirdi.

Fransa, Suriye'de aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan ve kamplarda yaşayan 10 çocuğu ülkesine geri getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransız vatandaşlarının çocuklarının dün gece ülkeye geri getirildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında 6 Şubat 2020'den bu yana tutulan 10 çocuğun Fransız yargı makamlarına teslim edildiği ve çocukların sağlık taramasından geçeceği kaydedildi. Bakanlık tarafından çocukların götürüldükleri yerlere ilişkin açıklama yapılmazken, çocukların anne ve babalarının öldüğü veya hapsedilen kimsesiz çocuklar olduğu ifade edildi.

Fransız basınına göre, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaklaşık 300 Fransız çocuk bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Mart 2019'da Suriye'den çıkarılmasından bu yana, 28 çocuk Fransa'ya geri getirdi. - PARİS

Kaynak: İHA