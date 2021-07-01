Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor
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Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden edilerek kamplara sığınan halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına kapatılması durumunda aç kalmaktan korkuyor.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden edilerek kamplara sığınan halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına kapatılması durumunda aç kalmaktan korkuyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi, milyonlarca sivili açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor
Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor
Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor
Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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