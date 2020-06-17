Suriye'de YPG/PKK terör örgütü Süryanilerin evlerinin altına tünel kazıyor Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın, Süryanilerin evlerinin altına tünel kazdığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın, Süryanilerin evlerinin altına tünel kazdığı bildirildi.

Dünya Süryaniler Birliğince yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda kazdığı tünellerin, Türkiye ve Suriye rejiminden gelebilecek olası bir askeri operasyona karşı hazırlık olduğu belirtildi. Açıklamada, kazılan tünellerin Suriye'nin Kamışlı kentine sınır olan Nusaybin gibi ilçelere sızmak ve Kamışlı'daki Süryanileri terke zorlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

YPG/PKK'nın geçen hafta kazdığı bir tünelin, Kamışlı'da bir kilisede görevli olan Süryani rahibenin evinin bahçesine çıktığı, bunun ilk olmadığı ve daha önce de buna benzer vakaların 2018 ve 2019'da da yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK militanları, tünelin kapatılmasını isteyen rahibe ve kardeşlerine, bu kararın Kandil'deki terör örgütü PKK tarafından alınması gerektiğini, YPG/PKK'nın tünel operasyonlarının Kandil'deki PKK tarafından yönetildiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada bir YPG/PKK militanının rahibe ve kardeşlerine, "Bunlar bizim evlerimiz. 10 yıl içinde hiçbiriniz burada olmayacaksınız ve sizin evleriniz bizim olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.

Kuzeydoğu Suriye'de son yıllarda YPG/PKK'nın boyunduruğu altında yaşayan Süryanilerin, örgütün "korkunç taktikleri, tehdit, baskı ve ölümcül şiddetin kurbanı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Aralık 2018'de Kamışlı'daki asırlık bir Süryani mezarlığının altından yine PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen tünel kazma teşebbüsü olduğu hatırlatılırken, PKK/YPG'nin tünel kazma stratejisini DEAŞ'tan kopyaladığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA