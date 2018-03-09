Suriye'de Ypg Mevzileri Fırtına Obüsleri ile Vuruluyor
AFRİN HAREKATI'NDA 50. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Suriye'de Ypg Mevzileri Fırtına Obüsleri ile Vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve fırtına obüs topları Afrin’in kuzeyindeki YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor.

Suriye'de Ypg Mevzileri Fırtına Obüsleri ile Vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve fırtına obüs topları Afrin'in kuzeyindeki YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO)bağlı birlikler tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyon 49'uncu gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Afrin'in doğu, batı ve kuzeyindeki köylerde ilerleyiş sürerken, Kilis Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri ise YPG'ye ait mevziler, barınak ve sığınak tank ve fırtına obüs toplarıyla yerle bir ediyor.

Öte yandan Afrin'a askeri sevkiyatta sürüyor. Kilis'e gelen tank ve zırhlı araçlar, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalına sevk edilmeye devam ediyor - KİLİS

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