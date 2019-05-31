Suriye'de yetimlere iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yetimlere iftar verdi.

İHH, "Ramazan birlikte güzeldir" sloganıyla Azez ilçesinin İhtimlat beldesindeki yetimleri ve yardıma muhtaç aileleri iftar sofrasında bir araya getirdi.

İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Ali İmran Durman, 250 aileye kumanya, çocuk ihtiyaç paketi ve süt dağıtımı da yapılan organizasyondaki konuşmasında, "Bugünkü iftarımızda Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldik. Yaklaşık bin çocuk katıldı." dedi.

Savaşın gölgesinde 9'uncu ramazan ayını geçiren Suriye'de 600 binden fazla yetim çocuk bulunuyor.

Kaynak: AA