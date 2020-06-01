Suriye'de yerinden edilen Hamalı anne, ekmeğini "tuğladan" çıkarıyor
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Suriye'de yerinden edilen Hamalı anne, ekmeğini "tuğladan" çıkarıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın 6 çocuğuyla yerinden ettiği Hamalı anne Um Yusuf, kaybolan eşinden öğrendiği tuğla yapım mesleğiyle geçimini sağlıyor.

01.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:09

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın 6 çocuğuyla yerinden ettiği Hamalı anne Um Yusuf, kaybolan eşinden öğrendiği tuğla yapım mesleğiyle geçimini sağlıyor.

Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın geçen yıl başlattığı askeri operasyon soncunda Hama'nın Kefrenbude ilçesinden çocukları ile yerinden edilen Um Yusuf, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Atme kamplar bölgesine sığındı.

Eşi 4 yıl önce rejimin kontrolündeki bölgelerde kaybolan Um Yusuf, 6 çocuğuna eşinden öğrendiği tuğla yapımı mesleğiyle bakıyor.

Dört kardeşiyle mesleğini sürdüren Um Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç günlerine değindi.

Um Yusuf, "Hava çok sıcaktı. 6 çocuğumla nereye gideceğimi bilmiyordum. Sınır hattına ulaştıktan sonra çadırsızdık. Duvarın gölgesinde sığındık. Korunacak bir yerimiz yoktu, hayırsever bir kadının verdiği bir çadıra sığındık." dedi.

Kardeşleriyle para toplayarak bir tuğla üretim makinesi satın aldığını söyleyen Um Yusuf, şöyle devam etti:

"Her gün sabah ezanında uyanıyorum. Namazı kılıp çocuklara kahvaltı hazırlıyorum. 2 yetişkin oğlum bana işimde yardımcı oluyor. Küçükler uyumaya devam ediyor. Ben de atölyede işe başlıyorum. Günlük kazancımızı kardeşlerimle eşit paylaşıyoruz."

"Burada herkes bana karşı saygılı davranıyor." diyen Um Yusuf, günlük 1000- 1200 Suriye Lirası (3,7-4,5 TL) olan günlük kazancının geçinmek için yetersiz olduğunu söyledi.

Um Yusuf, "Çocuklar her hafta etli yemek ister. Cumartesileri bakkaldan alışveriş yapmak isterler." ifadelerini kullandı.

Doğup büyüdüğü Kefrenbude ilçesi kendisi için kıymetli olsa da evlatlarının geçimini sağlamanın daha önemli olduğunu vurgulayan Um Yusuf, yurtlarına dönmek için elverişli şartların en kısa sürede oluşmasını umduğunu kaydetti.

Suriye'de yerinden edilen Hamalı anne, ekmeğini 'tuğladan' çıkarıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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