21.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:21

Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor

Suriye (DHA) - Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib'de sürdürdüğü yoğun bombardıman ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyelinin göçü sürüyor. Bugün düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gölemevi'ne göre, Rus uçaklarının ve rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, yoğun bombardımanın ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyelinin göçü devam ediyor. Türkiye sınırına doğru hareket ettiği belirtilen Suriyelilerin göçü kameralara yansıdı.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde göç eden bir adamın hava saldırılarından birinde eşini, çocuklarını ve evini kaybettiğini söyleyerek ağladığı anlar görüldü.

Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru güvenli bölgelere gidiyorlar. Bir kısmı kamplara ya da zeytinlik alanlara giderken, bazıları da akrabalarının yanına sığınıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu