Suriye'de yapılan faaliyetler artıyor
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Suriye'de yapılan faaliyetler artıyor

19.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:23
Suriye'de yapılan faaliyetler artıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Sınır ötesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Sınır ötesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Müdürü Bahattin Yetim, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriyeli mültecilere yönelik faaliyet gösteren, sınır ötesi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı Bölgelerinde gençlik ve spor alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İl Müdürü Bahattin Yetim, "Ziyaretler sırasında gösterdikleri misafirperverlik ve olumlu görüşmelerden dolayı Önder Derneği Başkanı Abdurrahman Dadam ve Havran Derneği Başkanı Ashraf Al Msalam'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte hayırlı hizmetlerde bulunacağız. Bu tarz görüşmelerin devam edeceğini ve alana da projelerle yansımalarının olacaktır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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