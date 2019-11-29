Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
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Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı

Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.

29.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:24
Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı

'de yakalandıktan sonra 'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de yakalanan 2 kadın Gaziantep'e getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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