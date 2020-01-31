Suriye'de yakalanan DEAŞ şüphelisi, Aksaray'da tutuklandı
Aksaray'da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı.
Almanya üzerinden illegal yollardan 2014 yılında Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katılan Aksaray nüfusuna kayıtlı H.K. (27), Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan H.K, Aksaray'a getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.