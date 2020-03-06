Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP
Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi
06.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:44
Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com