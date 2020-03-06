Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP
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Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP

Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi

06.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:44
Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP

Fransız ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak 'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi.


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Kaynak: Euronews.com

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