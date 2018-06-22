Suriye'de Varil Bombalı Saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümetine ait helikopterlerin Suriye'nin güneyinde bulunan Dera şehrinin yakınlarına varil bombası attığını iddia etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümetine ait helikopterlerin bugün ülkenin güneyinde bulunan Dera şehrinin yakınlarına varil bombası attığını duyurdu. Gözlemevi, rejim güçlerinin 12 tane varil bombası attığını belirtirken kimsenin ölmediğini kaydetti. Bölgeye hakim olan grup Jaish al-Thawra'nın Sözcüsü Ebu Bekir el Hassan, varillerin üç köyü hedef aldığını ve uçakların birbirini vurduğunu iddia etti. Suriye devlet televizyonu da saldırı iddialarını doğruladı.

Saldırıların ABD ve Rusya tarafından ilan edilen gerilimi düşürme bölgesine yapılması tekrar çatışmaların başlama riskini arttırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri dün yaptığı açıklamada Esad rejiminin güneydeki gerilimi düşürme bölgesine hava bombardımanı ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Ürdün sınırında bulunan ve İsrail'in kuşatması altındaki Golan Tepeleri'ni geri alacağına yemin etmişti.

Suriye'nin güneyinde bu yıl rejim güçleri çok sınırlı sayıda operasyon gerçekleştirmişti. - ŞAM