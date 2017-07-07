Suriye'de Türkiye'ye Destek Gösterisi

Suriye'nin Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki ilçelerde Türkiye'ye destek ile terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.



Azez'de merkezde Meytem Camisi'nde, cuma namazı sonrası çok sayıda Suriyeli bir araya geldi.



Terör örgütü PKK/PYD karşıtı sloganlar atan göstericiler, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyde olmasından memnun olduklarını dile getirdi.



Ellerinde devrim bayrakları ilçe merkezindeki meydana yürüyen Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'ndan terör örgütü PYD/PKK'nın ellerindeki Araplara ait ilçe ve köylerin geri alınmasını istedi.



"Türkiye bizim umudumuz"



Meydanda devrim marşı söyleyen göstericiler, "Teröristi teröristle bitiremezsiniz", "Türkmen, Arap ve Kürtler işgal altındaki topraklarını istiyor", "YPG, PYD ile PKK devrime ihanet ederek kan dökenlerle beraber oldular", "Türkiye bizim umudumuz", "Fırat Kalkanı Harekatı bizi koruyor. Fırat Kılıcı Harekatı ümidimizdir." yazılı Arapça, Türkçe ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı.



Özgür Suriye polisi, göstericilerin emniyeti için geniş güvenlik önlemleri aldı.



Meytem Cami önündeki gösteriye katılan Muhammed Zeydan, AA muhabirine, "Buraya ABD destekli PYD'nin işgal ettiği Arap topraklarının Özgür Suriye Ordusu tarafından kurtarılması için toplandık. Burada toplananların çoğu toprakları PKK/PYD tarafından işgal edilmiş bölgelerin çocuğudur. Buradaki insanlar Suriye'nin topraklarının taksim edilmesini istemiyor." diye konuştu.



Gösteriye katılan Ebu Hani El Halebi de ÖSO'nun Halep'in kuzeyinde PYD tarafından işgal edilen ilçe, belde ve köyleri geri almasını istediklerini belirtti. El Halebi, "PYD tarafından işgal edilen Tel Rıfat, Ayn Dikne ve diğer bölgelerin alınmasını istiyoruz. Türk askerinin de bu konuda ÖSO'ya destek vermesini istiyoruz ve bölgede TSK'yı destekliyoruz." dedi.



Bir diğer gösterici Haşim Dirbele de PKK'nın işgal ettiği toprakların geri alınması için bir araya geldiklerin söyledi. Dirbele, "Güç de olsa işgal altındaki topraklarımızı alacağız. Bu gösterilerle uluslararası kamuoyuna topraklarımızın işgal altında olduğu mesajını gönderiyoruz." ifadesini kullandı.



Diğer yandan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun DEAŞ'tan temizlediği Bab ilçesinde Türkiye'yi destekleyen ile PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenledi.



Kent merkezindeki Ömer Bin Hattab Camisi önünde cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, PKK/PYD'yi protesto etti.



Cami önünde ellerinde devrim bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, "Tel Rıfat Araplarındır ve Arap kalacaktır", "Ey Suriye Demokratik Güçleri, kendine gel ve Arap köylerini terk et", "PKK terör örgütüdür" yazılı dövizler taşıdı.



Diğer yandan Cerablus, Mare ile Çobanbey'de de PKK/PYD karşıtı gösteriler yapıldı. Göstericilerin ortak mesajı, PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkması oldu.