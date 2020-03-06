Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
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Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

SURİYE'nin Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek için eylem yaptı.

06.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:20
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

'nin 'e bağlı Ahtarin kasabasında cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek için eylem yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında Büyük Camii'de kılınan cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Türkiye ve Milli Özgür Ordusu bayraklarını sallayan eylemciler, gece başlayan ateşkes anlaşmasının ardında Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verirken rejimi protesto etti.


Kaynak: DHA

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