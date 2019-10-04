Suriye'de Türkiye ve ABD'den üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Suriye'de Türkiye ve ABD'den üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

uriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.

04.10.2019 11:16
Suriye'de Türkiye ve ABD'den üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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