Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

DEVRİYE TAMAMLANDISuriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı.

01.11.2019 16:45
Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

DEVRİYE TAMAMLANDI

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülkenin güvenlik güçleri, devriyenin başladığı Şeri köyüne, yaklaşık 4 saat sonra dönerek, devriyeyi sonlandırdı. 


Kaynak: DHA
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