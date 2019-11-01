Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIRusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı.
Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Şeri Köyü'ne yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.
VİDEO: Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı