- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendiAZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.

18.10.2019 18:16

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

AZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi.

Kaynak: İHA
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