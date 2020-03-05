Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği
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Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği

SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.

05.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:28
Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği

'de, Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri () üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker 'deki üs bölgelerine gitti. 


Kaynak: DHA

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