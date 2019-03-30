Suriye'de TSK Aracı Devrildi: 9 Yaralı

Suriye'nin Dabık bölgesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 9 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Dabık beldesinde meydana geldi. Bölgedeki üsse giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 9 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kilis Devlet Hastanesinden görüntü

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -

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Kaynak: DHA