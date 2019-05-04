Suriye'de Teröristlerle Çatışma; 1 Yüzbaşı Şehit, 1 Binbaşı Yaralı (2)
YARALI BİNBAŞI GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİSuriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristlerde çıkan silahlı çatışmada yaralanan binbaşı, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.
YARALI BİNBAŞI GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristlerde çıkan silahlı çatışmada yaralanan binbaşı, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.
Öte yandan çatışmanın yaşandığı Zeytin Dalı Harekatı alanında kalan Tel Rıfat kasabasında teröristlerin bulunduğu bölgelerin TSK birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.
Kaynak: DHA