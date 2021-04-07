Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit
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Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit

SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu. Saldırının ardından PKK/YPG hedefleri yoğun bombardımana tutulurken, 3 terörist etkisiz hale getirildi.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırdığı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitler, zırlhı askeri ambulans ile alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde otopsileri yapılan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'ya şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmesi için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü bildirildi.MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 


Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı: 2 şehit

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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