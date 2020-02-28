Suriye'de tansiyon yükseldi…

28.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:47

Suriye'de çözüm için İstanbul'da dünya liderleriyle masaya oturmayı gündeme getiren Türkiye'ye Rusya'dan olumsuz yanıt geldi. Suriye'de siyasi tansiyon bir türlü dinmezken Kremlin sözcüsü Peskov 5 Mart tarihinde görüşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. BIST 100 endeksindeki günlük değer kaybı bir ara %3'ün üzerine çıktı. Endeks kritik 111.350 seviyesine kadar geriledikten sonra tepki alımları ile kısmi bir toparlanma gördük. Endeks 110,418 seviyelerine kadar geri çekilirken değer kaybı %4.13 oldu. Akşam saatlerinde İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Hatay valisi 33 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından hükümet kanadından rejim unsurlarının Türkiye için düşman unsur olduğunu ve artık mültecilerin Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağını belirtti. Rusya sabahın ilk saatlerinde Türk birliklerinin olduğu yere saldırı düzenlemediklerini, Türkiye'nin kaybını öğrenince rejime ateşkes baskısı yaptıklarını açıkladı. ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Tansiyonun yükseldiği haftanın son işlem gününde taraflardan gelecek açıklamalar takip edilecek.

USDTRY…Jeopolitik Risklerle Birlikte Yükseldi…Dolar TL kuru 6 haftalık yükseliş serisini 7.haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında artış gözlenirken, jeopolitik riskler ve virüs salgınının yarattığı panik havasıyla TL'deki değer kaybı belirginleşiyor. Haftanın son işlem gününde jeopolitik riskler kur üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

EURTRY…TL Varlıklar Negatif Ayrışıyor…TL varlıklardaki değer kaybı belirginleşiyor. Euro TL kuru sabah saatlerinde 6.86 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD…Parite 1.10 Seviyelerini Test Etti…Almanya geçici olarak kamu borçlanması limitlerini askıya almayı planlıyor. Almanya'nın mali genişleme programını devreye sokmaya yönelik yaptığı hazırlıklar ve Trump'ın koronavirüs temalı basın toplantısıyla birlikte parite yönünü yukarı çevirdi. Avrupa Birliği Haziran ayına kadar netleşmezse İngiltere anlaşmasız Brexit hazırlığını başlatmayı planlıyor. FED'den faiz indirimi beklentileri kuvvetlenirken parite 1.10 seviyelerine yükseldi.

XAUUSD…Global Piyasalarda Koronavirüs Salgını Baskısı Sürmeye Devam Ediyor… Altın güvenli liman talebinden ve hisse senedi piyasasındaki pozisyonlarını sigortalayan fonlardan kendine destek buluyor.

GAUTRY…Yükselişini Sürdürdü…Altının gram fiyatı geniş bir bant içerisindeki hareketini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki yükseliş ve TL'deki değer kaybıyla beraber 327 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BRENT…Global Büyüme Endişeleriyle Geriledi…Risk algısındaki bozulma ve yatırımcıların virüs salgınının ekonomik etkilerini değerlendirmesiyle birlikte son 14 ayın en düşük seviyelerine yöneldi. Brent petrolün varil fiyatı 50 $ seviyelerine kadar geriledi.

S&P500…Hisse Senedi Piyasası Satış Baskısı Altında…Risk algısının önemli ölçüde bozulması nedeniyle ABD hisse senedi piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir gözlemleniyor. Hisse senedi piyasaları 12 yılın en kötü haftasına yöneldi. Endeksteki değer kaybı vadeli işlemlerde %4.93'ü buldu.

Kaynak: Bültenler