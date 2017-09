Suriye'de Sınır Kapılarının Çoğu Terör Örgütlerinin Elinde

Türkiye'nin en uzun sınır hattı bulunan komşusu Suriye'de bulunan 11 sınır kapısından 7'si terör örgütlerinin kontrolünde olurken, 3 sınır kapısı ÖSO, bir sınır kapısı ise Suriye rejiminin elinde bulunuyor.



Türkiye'nin 910 kilometre sınır hattı bulunduğu Suriye ile Türkiye'ye en büyük sınır komşusu olan Suriye'de sınır hattında bulunan 9 sınır kapısından sadece Yayladağı sınır Kapısı'nın karşısındaki Kesep Sınır Kapısı rejimin kontrolünde bulunuyor. Hatay'ın Reyhanli ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Babul Havar Sınır Kapısı geçen ay içerisinde terör örgütü El Nusra cephesinin eline geçti. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babul Selam Sınır Kapısı, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nın karşısındaki Çobanbey (RAİ) Sınır Kapısı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Sınır Kapısı'nın karşısındaki Carabulus Sınır Kapıları Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde bulunuyor.



PKK/PYD'nin kontrolünde 6 sınır kapısı bulunuyor



Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü tarafından Türkiye sınırındaki 580 kilometrelik alanın büyük bölümü işgal edilmiş durumda, bu bölgelerde bulunan Gaziantep'in İslahiye karşısındaki İslahiye Sınır Kapısı karşısında bulunan Meydanı Ekbez Sınır Kapısı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Ayn El Arap Sınır Kapısı, Akçakale Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı, Ceylanpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Rasulayn Sınır Kapısı, Mardin'nin Kızıltepe ilçesi Şenyurt Sınır Kapısının karşısındaki Dırbesiye Sınır Kapısı, Nusaybin Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kamışlı Sınır Kapısı terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunuyor. - KİLİS