Suriye'de Sdg Siyasi Sürecin Parçası Değil" - New
- Oturumdan detaylar BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.
- Oturumdan detaylar
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.
Kaynak: AA