Suriye'de Sdg Siyasi Sürecin Parçası Değil" - New

- Oturumdan detaylar

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.

Kaynak: AA