Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti
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Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti

SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.

13.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:09
Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti

 

SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı. Suriye'deki savaş mağduru siviller için, Sadakataşı Derneği tarafından İdlib kenti kırsalında 9 farklı bölgede 1+1 konseptinde, 24 metrekare genişliğinde bin 500 briket evin inşasına başlandı. Proje kapsamında Akrabat kasabasında inşası tamamlanan 100 briket ev, savaş mağduru ailelere teslim edildi. Mağdur ailelerin yerleştirilmesi sonrası 'briket ev projesi'ni anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, özellikle Aralık ayından bu yana büyük bir insani krizin meydana geldiği İdlib'de yoğun insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Özdal, ev içi gereç yardımı da yaptıklarını kaydetti. Kemal Özdal şunları söyledi:

"Briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Proje kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aralık 2019 itibariyle İdlib'de meydana gelen insani krizi Suriye içerisinde kontrol etmek üzere yoğun insani yardım çalışması yürüttük. Bu sürede 43 milyon TL karşılığı yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."


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Kaynak: DHA

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