Suriye'de Rusya Destekli Güçler İlerliyor
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Suriye'de Rusya Destekli Güçler İlerliyor

Rusya destekli güçler Suriye'nin kuzeybatısında isyancılara karşı bir hafta süren saldırılarının ardından ilerleyerek yeni alanlar elde etti.

23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

destekli güçler 'nin kuzeybatısında isyancılara karşı bir hafta süren saldırılarının ardından ilerleyerek yeni alanlar elde etti. Bölge sakinlerine göre Suriyeli güçlerin son üç aydaki bu en büyük ilerlemesi çok sayıda sivilin göç etmesine neden oldu



Haber Videosu

: Suriye'de Rusya Destekli Güçler İlerliyor
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