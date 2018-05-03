Suriye'de Rus Savaş Uçağı Düştü: İki Pilot da Öldü

Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Ceble kentinde bir Rus savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçağın denize düştükten sonraki haline ait olduğu ifade edilen görüntüler Suriyeli sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

SU-30 savaş uçağında bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi. Rus ordusu da doğruladı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: AKDENİZ'E DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hımeymim üssünden havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra Akdeniz'de düştüğü belirtildi.

SALDIRI DEĞİL, KUŞ SALDIRISI OLABİLİR

SU-30 model Rus savaş uçağının denize çakılma nedeni henüz bilinmiyor. Buna karşın Rus ordusundan yapılan açıklamada, uçağın 'vurulma' nedeniyle düşmediği ifade edilirken, olayın 'kuş saldırısı' nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.

Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.