Suriye'de Rus Askeri Kargo Uçağı Düştü
Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeimim üssü hava sahasında düşen Rus askeri kargo uçağındaki 32 kişinin öldüğü bildirildi.
Suriye'de Rusya'ya ait askeri nakliye tipi bir uçak düştü. Uçakta 26'sı yolcu 6'sı mürettebat 32 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktaran Interfax haber ajansı, Lazkiye'deki Hmeimim hava üssü sahasındaki uçağın düşüşünün 'teknik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini' duyurdu.
Bakanlık uçağın düşüş nedeninin soruşturulduğunu söyledi.