Suriye'de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.
09.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:34
Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), askeri aracın geçişi sırasında patladı. Yerel kaynaklar, patlamada 3 Rus askerin yaralandığını duyurdu. Olay yerine 2 Rus helikopterin sevk edildiği öğrenildi. - HALEP
Kaynak: İHA