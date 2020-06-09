Suriye'de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye'de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı

Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
09.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:34

Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), askeri aracın geçişi sırasında patladı. Yerel kaynaklar, patlamada 3 Rus askerin yaralandığını duyurdu. Olay yerine 2 Rus helikopterin sevk edildiği öğrenildi. - HALEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa...
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Jose Sosa Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Erkek Beşiktaş
Şu an buradasınız: Suriye'de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:47:18. #1.15#
title