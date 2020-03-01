Suriye'de rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü
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Suriye'de rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine ait 2 SU-24 tipi savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetlerince düşürüldü.

01.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:51
Suriye'de rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü

'nin kentinde Esad rejimine ait 2 SU-24 tipi savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetlerince düşürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esad rejimine ait Rus SU-24 tipi 2 savaş uçağını düşürdü. Savaş uçaklarının düştüğü, Suriye devlet ajansı tarafından da doğrulandı. Ajans, pilotların paraşütle yere indiğini ve sağ kurtulduklarını iddia etti. Yerel kaynaklar, uçağın İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde düşürüldüğünü ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Suriye'de rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü
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