Suriye'de muhalifler ve rejim tarafından gözaltında tutulan kişiler karşılıklı serbest bırakıldı - Haberler
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Suriye'de muhalifler ve rejim tarafından gözaltında tutulan kişiler karşılıklı serbest bırakıldı

Suriye'de muhalifler ve rejim tarafından gözaltında tutulan kişiler karşılıklı serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana süreci kapsamında, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana süreci kapsamında, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan 'Zorla alıkonan/kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, Cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu' bünyesinde hazırlanan altıncı proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 16 Aralık 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu, faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" denildi.


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