Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı beyaz baretliler'in kamerasında
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Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı beyaz baretliler'in kamerasında

Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasındaSuriye (DHA) - Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı.

10.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:16
Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı beyaz baretliler'in kamerasında

'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

Suriye () - Suriye'de rejim uçakları 'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı. O anları ise bölgede arama kurtarma çalışması yapan Beyaz Baretliler görevlilerinin kaskındaki kamera kaydetti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı beyaz baretliler'in kamerasında
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