Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında
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Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı.

10.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:01
Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

'de rejim uçakları 'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı. O anları ise bölgede arama kurtarma çalışması yapan Beyaz Baretliler görevlilerinin kaskındaki kamera kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkılan bölgelerGörevlilerin görüntüleri

Bombalama anları


Kaynak: DHA
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