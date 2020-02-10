Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

10.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:01

Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı. O anları ise bölgede arama kurtarma çalışması yapan Beyaz Baretliler görevlilerinin kaskındaki kamera kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkılan bölgelerGörevlilerin görüntüleri

Bombalama anları

Kaynak: DHA