Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladıSuriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı.
Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
Suriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İdlib'in güneyinde yer alan Alteh köyünde, sokakları kameralarıyla görüntüleyen motosikletli 2 kişi, rejim kuvvetleri tarafından bombalandı. Motosikletliler kendi ölümlerini kaydederken, olayın zamanı hakkında bilgi verilmedi.