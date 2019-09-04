Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı

Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı

Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı.

04.09.2019 17:21
Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İdlib'in güneyinde yer alan Alteh köyünde, sokakları kameralarıyla görüntüleyen motosikletli 2 kişi, rejim kuvvetleri tarafından bombalandı. Motosikletliler kendi ölümlerini kaydederken, olayın zamanı hakkında bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü
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-Motosikletlilerin görüntüsü
-Bombalama anı


Kaynak: DHA
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