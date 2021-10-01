Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalında köy ve kasabalar bombalandı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bugün sabah erken saatlerde başlayan havadan ve karadan saldırıda, rejim ve destekçileri tarafından atılan bombaların sesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Saldırıda 1 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.