Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Güncel
Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalında köy ve kasabalar bombalandı.

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalında köy ve kasabalar bombalandı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bugün sabah erken saatlerde başlayan havadan ve karadan saldırıda, rejim ve destekçileri tarafından atılan bombaların sesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Saldırıda 1 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

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