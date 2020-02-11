Suriye'de rejim İdlib'i bir kez daha vurdu: 12 ölü, 33 yaralı

11.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:30

SURİYE'de, rejim ve destek veren gruplar tarafından İdlib kenti ve kırsalına yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri tarafından, İdlib kentine hava saldırısı düzenlendi. Şehir merkezi ve pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Bölgedeki yaralılar, Beyaz Baretliler'i tarafından enkaz altından çıkarılarak bölgedeki hastanelere taşındı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA