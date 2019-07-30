Suriye'de rejim güçleri iki köyü daha silahlı muhaliflerin elinden aldı

Suriye'de rejim güçleri iki köyü daha silahlı muhaliflerin elinden aldı

Suriye rejim güçleri günler süren bombardumanın ardından ülkenin kuzeybatısındaki iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de rejim güçleri iki köyü daha silahlı muhaliflerin elinden aldı

Suriye rejim güçleri günler süren bombardımanın ardından ülkenin kuzeybatısındaki iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.

Her iki taraftan da doğrulanan bu bilgiye göre el-Cebin ve Tel Melah köyleri artık Esad kontrolünde. Reuters bölgede Nisan ayından bu yana direnen silahlı muhaliflerin ağır bombardıman sonrası bölgeyi terk etme kararı aldığını aktarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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