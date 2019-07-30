Suriye'de rejim güçleri iki köyü daha silahlı muhaliflerin elinden aldı
Suriye rejim güçleri günler süren bombardumanın ardından ülkenin kuzeybatısındaki iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.
Suriye rejim güçleri günler süren bombardımanın ardından ülkenin kuzeybatısındaki iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.
Her iki taraftan da doğrulanan bu bilgiye göre el-Cebin ve Tel Melah köyleri artık Esad kontrolünde. Reuters bölgede Nisan ayından bu yana direnen silahlı muhaliflerin ağır bombardıman sonrası bölgeyi terk etme kararı aldığını aktarıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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