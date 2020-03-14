Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek... Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.

Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA