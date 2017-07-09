Suriye'de Pyd'nin Saldırısında 1 Çocuk Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Suriye'nin Mera kentinde terör örgütü PYD tarafından uzun namlulu ateş açılması sonucu tarlada çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye Görev Gücü kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı Mare ilçesi Şıhisa köyünde tarım arazisinde çalışan işçilere sabah saatlerinde PYD terör örgütü tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Ayşe El Hüseyin Mahmud hayatını kaybederken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bu bölgede ÖSO unsuru bulunmadığı için herhangi bir karşılık verildiği bildirildi. Konu ile ilgili olarak olay yerine Mare polisi ekibi sevk edilerek, soruşturma başlattı. - KİLİS