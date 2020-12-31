Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü
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BBC

Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü

31.12.2020 05:22 | Son Güncelleme: 31.12.2020 05:26
Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü

Suriye'nin doğusunda bir otobüse düzenlenen saldırıda hepsi asker olduğu belirtilen en az 28 kişi öldürüldü.

Suriye'nin doğusunda bir otobüse düzenlenen saldırıda hepsi asker olduğu belirtilen en az 28 kişi öldürüldü.

Suriye resmi medyası, otobüsün Deyr ez Zor'da hedef alındığını ve "vatandaşların" öldürüldüğünü duyurdu.

Ancak diğer kaynaklar otobüste askerlerin bulunduğunu ve ölü sayısının daha fazla olduğunu duyurdu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini ve 37 askerin öldürüldüğünü açıkladı.

SOHR farklı kaynaklara dayandırarak, "IŞİD üyelerinin iyi planlanmış pususunda, rejim yanlısı milisleri ve askerleri taşıyan üç otobüsün hedef alındığını belirtti.

Reuters'ın bahsettiği diğer kaynaklarsa, otobüslerde Suriye Ordusu askerlerinin bulunduğunu bildirdi.

IŞİD militanları ve Suriye Ordusu güçleri, sık sık antik Palmira kenti yakınındaki bölgede çatışıyor.

IŞİD 2014 yılında bir noktada Suriye'nin batısından, Irak'ın doğusuna uzanan 88 bin kilometrekarelik bir alanda hükmediyordu.

Beş yıl süren çatışmaların ardından, ABD ve müttefikleri, tüm bu yerleri IŞİD'in elinden aldı.

IŞİD elindeki toprakları kaybetmiş olsa da, Suriye'nin bazı kesimlerinde hala varlığını sürdürüyor ve IŞİD hücreleri saldırı düzenlemeye devam ediyor.

BBC
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