- SURİYE'DE POLİS ŞEFİNE SUİKAST GİRİŞİMİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
- Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralıEL BAB - Suriye'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi.
- Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı
EL BAB - Suriye'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis şefinin oğlu hayatını kaybetti, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yaralandı.
Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye'nin denetimindeki El Bab kentinde görev yapan polis şefine Çobanbey'de bombalı saldırı düzenlendi. Aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle, polis şefinin oğlu hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi de yaralandı. Yaralanan kişinin kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi.
Öte yandan, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polisin sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri