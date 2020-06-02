Suriye'de, PKK/YPG'li teröristler tarım arazilerini ateşe verdi
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Suriye'de, PKK/YPG'li teröristler tarım arazilerini ateşe verdi

TERÖR örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde halkın gıda ihtiyacı için ektiği tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek üzere giden güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığı ortaya çıktı.

Suriye'de, PKK/YPG'li teröristler tarım arazilerini ateşe verdi
02.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:12

TERÖR örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde halkın gıda ihtiyacı için ektiği tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek üzere giden güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; her türlü insanlık dışı terör saldırısını yapmaktan geri durmayan terör örgütü PKK/YPG, yine kirli bir tezgahı hayata geçirmeye çalıştı. DEAŞ benzeri bombalı araç saldırılarıyla Suriye'nin kuzeyindeki masum sivilleri hedef alan terör örgütü, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için her yolu deniyor. Bu kapsamda, PKK/YPG'li teröristlerin havaların da ısınmasıyla birlikte halkın gıda ihtiyacı için ektiği tarım arazilerini ateşe verdiği, terör örgütünün tarım arazilerini yaktırmak için bölgedeki sempatizanlarına para verdiği, bölgedeki huzur ve güven ortamına zarar vermeye çalıştığı belirlendi. 

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEYEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞÖrgütün bu kapsamdaki hain planlarından birini 26 Mayıs'ta gerçekleştirerek Barış Pınarı Bölgesinin doğu sınırındaki tarlaları ateşe verdiği öğrenildi. Bölgeye yangını söndürmek üzere giden güvenlik güçleri ve köylülere ateş açıldığı, yanan tarlalarda patlamalar meydana geldiği, iki Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri ve bir köylünün açılan ateş ve yangın söndürme esansında yaralandığı belirlendi. Yangın söndürüldükten sonra bölgede yapılan kontrollerde de patlamamış el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek, imha edildi. Ayrıca, terör örgütü tarafından para ile ikna edilen sempatizanlar, Tel Tamir kırsalında bazı ekin tarlalarının SMO tarafından ateşe verildiği yalanını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne bildirerek, sahte rapor hazırlanmasını sağladı.YEREL HALKLA MEHMETÇİĞİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLARBölgede yaşayan köylülerle yapılan görüşmede ise; tarlaları PKK/YPG'li teröristlerin yaktığı ve yangınların suçlusu olarak da Mehmetçik ve SMO'yu göstermeye çalıştıkları öğrenildi. Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde yangınlar çıkarma hedefinde olan teröristlerin hem huzur ve güven ortamına kastetmeye çalışacağı hem de yerel halkla Mehmetçiği ve SMO'yu karşı karşıya getirmek için gayret göstereceği ifade ediliyor.Geçen günlerde Barış Pınarı bölgesindeki bir tarım arazisinde biçerdöver kullanan bir Suriyeli köylü, tesadüfen bir EYP'yi fark ederek Mehmetçiklere haber vermiş, bölgeye sevk edilen mayın uzmanları tarafından gerekli önlemleri alarak patlayıcı etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı da kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı tarlalara mayın ve EYP döşediğini açıklamış, bazı fotoğraflar paylaşmıştı.

Yerel yönetimden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre; önümüzdeki günlerde de terör örgütünün aynı provokasyonlara devam edeceği, bölge halkına ait tarlaları yakmaya çalışacağı, yanan tarlayı söndürmeye gidenlere de silahla ateş açarak ya da tarlaya tuzaklanmış EYP'leri patlatarak hedef almaya çalışacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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