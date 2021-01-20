Son dakika dünya: Suriye'de petrol rafinesinde patlama

Suriye'nin Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

Suriye'nin Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.Rejimin resmi haber ajansı SANA'nın verdiği bilgilere göre, Humus kentinde ham petrol taşımacılığı yapan bir şirkete ait petrol tankerinin patlamasının ardından yangın çıktığı bildirildi. Toplamda en az 7 tankerin patladığı, çıkan yangını söndürme çalışamalarına Hama ve Tartus illerinden sevk edilen toplam 40 itfaiye erinin katıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı