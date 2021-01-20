Son dakika dünya: Suriye'de petrol rafinesinde patlama
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Son dakika dünya: Suriye'de petrol rafinesinde patlama

20.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:16
Son dakika dünya: Suriye'de petrol rafinesinde patlama

Son dakika haberlerine göre Suriye'nin Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

Suriye'nin Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

 

Suriye'nin Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.Rejimin resmi haber ajansı SANA'nın verdiği bilgilere göre, Humus kentinde ham petrol taşımacılığı yapan bir şirkete ait petrol tankerinin patlamasının ardından yangın çıktığı bildirildi. Toplamda en az 7 tankerin patladığı, çıkan yangını söndürme çalışamalarına Hama ve Tartus illerinden sevk edilen toplam 40 itfaiye erinin katıldığı ifade edildi. 


Son dakika dünya: Suriye'de petrol rafinesinde patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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